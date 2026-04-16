Il tennista spagnolo di 38 anni Roberto Bautista Agut si ritirerà alla fine del 2026

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Roberto Bautista Agut, tennista spagnolo che ha raggiunto il nono posto al mondo nel 2019, ha deciso di concludere la sua stagione tennistica alla fine del 2026. Bautista Agut, che ha compiuto 38 anni due giorni fa, ha vinto 12 titoli ATP, almeno uno su ogni superficie, incluso un ATP 500 a Dubai; ha raggiunto una finale Masters, le semifinali di Wimbledon 2019 e i quarti di finale degli Australian Open 2019.

Ha inoltre fatto parte della squadra di Coppa Davis che ha vinto il titolo nel 2019, un torneo emozionante poiché si è ritirato a metà torneo per salutare suo padre, scomparso. Tornò pochi giorni dopo, batté Felix Auger-Aliassime e alla fine la Spagna vinse la Coppa. "Mio padre mi avrebbe dato una bella ramanzina se fossi rimasto a casa", disse allora. Si è sposato la settimana dopo.

Roberto Bautista Agut ha vinto il suo ultimo titolo agli European Open 2024 ad Anversa, contro Jiri Lehecka. Tra gli altri risultati, è rimasto tra i primi 10 per 27 settimane, ha ottenuto 22 vittorie contro giocatori tra i primi 10, inclusa la sconfitta di Djokovic tre volte, e ha un rapporto vittorie-sconfitte di 435-297 dopo 700 partite a livello di tour.

"Vivo un sogno da molti anni. Ho dato tutto quello che avevo in ogni sessione di allenamento e in ogni partita. Ora sento che è giunto il momento di iniziare a dire addio, di godersi ogni torneo in modo diverso e di concludere questa fase della mia vita con gratitudine per il mio amato tennis", ha scritto Bautista Agut.