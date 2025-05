Il tennista tunisino Ons Jabeur parla del genocidio in Palestina: "Stanno cercando di far morire di fame la gente"

HQ

Ons Jabeur, tennista tunisina, 36esima al mondo e numero 2 del mondo nel 2022 grazie alla seconda classificata in tre Grandi Slam e vincitrice del Madrid Open 2022, ha parlato del genocidio in Palestina, ammettendo che la colpisce professionalmente e spiegando come ha cercato di aiutarla.

Essendo una delle poche tenniste d'élite che sostengono pubblicamente la Palestina, dice di aver ricevuto odio. "Sono stata chiamata terrorista così tante volte", ha detto sul sito web della WTA. "Non so nemmeno come questo sia collegato. Sto cercando di aiutare le persone, e soprattutto i bambini, che stanno morendo di fame".

Jabeur collabora con il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, cercando di portare cibo alle persone colpite dalla guerra, molte delle quali ora vivono tra le macerie. Tuttavia, dallo scorso aprile, l'ONU ha dichiarato di aver esaurito le scorte di cibo e ora non può far arrivare più cibo in Palestina a causa del blocco degli aiuti da parte di Israele.

"Quando chiudi il confine e cerchi di far morire di fame i bambini e molte altre persone, è molto disumano. Siamo nel 2025 e non posso credere che stia succedendo", ha detto Jabeur. "Uno dei ragazzi in Palestina chiedeva: 'Siamo umani? Anche solo fare questa domanda significa che stai vivendo all'inferno."

Sportivamente, non è un buon momento nemmeno per lei, dato che la 30enne ha subito un infortunio alla spalla che l'ha tenuta fuori dal campo a metà del 2024, e ha subito un infortunio alla gamba al suo ritorno a Miami. La sua partita più recente è stata un'uscita al primo turno a Madrid. Domani debutterà a Roma contro Jasmine Paolini.