Il Terminator incontra The Thing in Coffeenauts Avventura-azione 2.5D Ghostless

Anche se potresti essere più concentrato sulle grandi esibizioni che si svolgono in questo periodo 'non-E3', ci sono una serie di altre trasmissioni che mettono in luce il settore indie e AA, incluso il Latin American Games Showcase, appena avvenuto.

In questa vetrina, lo sviluppatore Coffeenauts era presente per svelare ufficialmente il titolo d'azione-avventura 2.5D e costruzione di colonie noto come Ghostless. Questo è considerato come The Terminator incontra The Thing, ed è un gioco che chiede ai giocatori di guidare una rivolta contro una minaccia IA in un mondo post-apocalittico.

Il comunicato stampa di annuncio parla un po' più in dettaglio della premessa di questo gioco, spiegando quanto segue: "Ghostless è ambientato in un XX secolo alternativo, 15 anni dopo che un attacco informatico statunitense durante la Guerra Fredda aveva inconsapevolmente causato una super-intelligenza artificiale sovietica sperimentale a rivoltarsi contro l'umanità. Assumi il ruolo dell'Inviato, inviato a indagare sulle voci di una struttura in cui l'IA sta creando una nuova arma segreta. La tua missione ti metterà sulla strada per scoprire la verità su ciò che è successo a questo mondo in una trama sci-fi oscura che parla di umanità, creazione e sopravvivenza."

Con un'arte 2.5D cupa che fonde grafica pixel e illuminazione moderna, oltre a un design ibrido di genere in cui i giocatori possono reclutare sopravvissuti ed espandere la propria base guidando alleati in battaglie decisive per superare le roccaforti nemiche. Ci sono meccaniche di raccolta delle risorse, una narrazione di paranoia fantascientifica al centro, e tutto questo disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, le tre piattaforme per cui Ghostless è stato promesso.

Dai un'occhiata al trailer di presentazione del gioco qui sotto e ad alcuni screenshot. Ghostless non ha ancora una finestra o una data di uscita.