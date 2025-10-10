Il terremoto di magnitudo 7.4 innesca l'allarme tsunami in tutte le Filippine meridionali

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un potente terremoto offshore ha scosso le Filippine meridionali nelle prime ore di venerdì, provocando allarmi tsunami in tutta la regione e segnalazioni di danni vicino all'epicentro di Mindanao. Le autorità locali hanno confermato almeno una vittima mentre erano in corso le operazioni di salvataggio, mentre anche i paesi vicini come l'Indonesia e Palau hanno emesso allerta. Il presidente filippino ha assicurato che le squadre di emergenza sono in attesa mentre le valutazioni continuano nelle aree colpite. La scossa, tra le più forti che hanno colpito il paese negli ultimi anni, ha causato panico diffuso e danni strutturali, anche se l'immediata minaccia di tsunami è stata successivamente revocata. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!