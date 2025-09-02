Il terremoto in Afghanistan provoca oltre 1.400 morti e 3.000 feriti

HQ

Le ultime notizie sull'Afghanistan . Ieri abbiamo già scritto un articolo in cui annunciamo che il terremoto in Afghanistan ha provocato più di ottocento morti e circa tremila feriti (qui).

Ora conosciamo maggiori dettagli sull'incidente. Ora, sappiamo che il bilancio è salito a più di millequattrocento vite perse e tremila feriti. Nel frattempo, le squadre di soccorso devono affrontare sfide immense per navigare su terreni accidentati e strade strette.

I sistemi sanitari locali sono sopraffatti e fanno molto affidamento sull'assistenza internazionale mentre la Gran Bretagna, l'India e altre nazioni forniscono un supporto tempestivo. Le autorità avvertono che il bilancio potrebbe aumentare man mano che gli sforzi di recupero continuano tra condizioni meteorologiche avverse e ostacoli logistici.