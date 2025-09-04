Il terremoto in Afghanistan provoca oltre 2.200 morti e 3.600 feriti

HQ

Le ultime notizie sull'Afghanistan . Ieri abbiamo già scritto un articolo in cui annunciamo che il terremoto in Afghanistan ha provocato più di millequattrocento morti e circa tremila feriti (qui).

Ora conosciamo maggiori dettagli sull'incidente. Ora, sappiamo che il bilancio delle vittime è salito a più di duemiladuecento morti e circa tremilaseicento feriti. "Tutto quello che avevamo è stato distrutto", ha detto uno dei residenti.

Alcuni villaggi nelle province orientali hanno visto quasi tutti i loro edifici distrutti, costringendo le famiglie a dormire all'aperto mentre le scosse di assestamento continuano. I gruppi umanitari avvertono che le risorse si stanno esaurendo, mentre le restrizioni politiche e i tagli ai finanziamenti rallentano gli sforzi di soccorso.