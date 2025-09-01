Il terremoto in Afghanistan provoca oltre 500 morti e 1.500 feriti

HQ

Le ultime notizie sull'Afghanistan . Un forte terremoto ha colpito l'Afghanistan orientale durante la notte, provocando più di cinquecento morti e circa millecinquecento feriti, ha riferito l'emittente statale del paese Radio Television Afghanistan (RTA).

Intere comunità nelle zone montuose sono state rase al suolo, con i soccorritori che lottano per raggiungere i villaggi isolati dove molti rimangono intrappolati sotto le case crollate. Gli elicotteri hanno trasportato i feriti negli ospedali mentre i residenti lavoravano a fianco dei soldati.

Le autorità hanno avvertito che il bilancio potrebbe aumentare ulteriormente man mano che le squadre di soccorso si spingono più in profondità nelle regioni di difficile accesso che già affrontano gravi pressioni umanitarie. La storia è ancora in fase di sviluppo e non conosciamo l'intera portata della situazione, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.