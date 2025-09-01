Il terremoto in Afghanistan provoca oltre 800 morti e 2.800 feriti

HQ

Le ultime notizie sull'Afghanistan . Abbiamo già scritto un articolo questa mattina presto annunciando che il terremoto in Afghanistan ha causato più di cinquecento morti e circa millecinquecento feriti (qui).

Ora conosciamo maggiori dettagli sull'incidente. Ora sappiamo che il bilancio è salito a quasi ottocento morti e quasi tremila feriti. Allo stesso tempo, il governo talebano sta facendo appello al sostegno internazionale, poiché le squadre di soccorso devono affrontare difficoltà.

Gli elicotteri stanno evacuando i sopravvissuti, ma con gli aiuti esteri drasticamente ridotti dopo la presa del potere da parte dei talebani, l'amministrazione fatica a rispondere. Le agenzie umanitarie avvertono che la devastazione potrebbe aggravarsi ulteriormente, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.