Il terremoto in Afghanistan provoca oltre 800 morti e 2.800 feriti
Allo stesso tempo, il governo talebano sta facendo appello al sostegno internazionale.
Le ultime notizie sull'Afghanistan. Abbiamo già scritto un articolo questa mattina presto annunciando che il terremoto in Afghanistan ha causato più di cinquecento morti e circa millecinquecento feriti (qui).
Ora conosciamo maggiori dettagli sull'incidente. Ora sappiamo che il bilancio è salito a quasi ottocento morti e quasi tremila feriti. Allo stesso tempo, il governo talebano sta facendo appello al sostegno internazionale, poiché le squadre di soccorso devono affrontare difficoltà.
Gli elicotteri stanno evacuando i sopravvissuti, ma con gli aiuti esteri drasticamente ridotti dopo la presa del potere da parte dei talebani, l'amministrazione fatica a rispondere. Le agenzie umanitarie avvertono che la devastazione potrebbe aggravarsi ulteriormente, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.