Il terribile weekend di Cristiano Ronaldo: finale di campioni AFC persi e titolo di lega indeciso

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La squadra saudita di Cristiano Ronaldo, l'Al-Nassr, ha subito una sconfitta per 1-0 nella finale della AFC Champions League Two sabato, battuta a sorpresa in casa dal Gamba Osaka, una delle squadre giapponesi di maggior successo, che ha aggiunto un secondo titolo asiatico dopo la AFC Champions League 2008.

Ronaldo, che ha giocato una partita molto negativa, è andato subito nello spogliatoio e non ha partecipato alla cerimonia di premiazione, quando i suoi compagni hanno ricevuto la medaglia d'argento.

Al-Nassr e Al-Hilal si contenderanno il titolo di lega

Allo stesso tempo, Al-Hilal sconfisse Neom 2-0 nella Saudi Pro League. Una sconfitta avrebbe significato che l'Al-Nassr avrebbe vinto il campionato, ma il risultato ora significa che il titolo si deciderà nell'ultima giornata.

Nonostante il grande fumble del portiere Bento all'inizio di questa settimana, quando ha subito un gol al 99° minuto, Al-Nassr è ancora in vantaggio con 83 punti e una differenza reti superiore di 60 in caso di pareggio, mentre Al-Hilal è secondo con 81 punti e 57 goleggi.

Un pareggio nell'ultima partita sarebbe sufficiente per assicurare al Al-Nassr il primo titolo di campione dal 2019, ma se l'Al-Nassr perdesse e l'Al-Hilal vincesse, perderebbe anche il titolo... e forse l'ultima possibilità di Ronaldo di vincere un titolo di lega a 41 anni.

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Al-Nassr gioca contro Damac giovedì 21 maggio alle 20:00 CEST, 19:00 BST, mentre Al-Hilal affronta Al-Fayha allo stesso orario.