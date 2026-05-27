Il terzo DLC per The Witcher 3: Wild Hunt, Songs of the Past, è stato trapelato

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L'evento più importante della settimana ci attende domani nello speciale di CD Projekt RED per celebrare l'anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, che sembra concentrarsi sul suo secondo DLC, Blood and Wine. Un contenuto su cui tutti i giocatori concordano essere una delle migliori espansioni mai realizzate per un videogioco.

Il ritorno di domani a Toussaint potrebbe essere un'anteprima di qualcosa di più grande, dato il pettegolezzo di un futuro terzo DLC per il gioco, più di dieci anni dopo la sua uscita... E ora è stato confermato ufficiosamente che ciò sarà effettivamente così.

Una fuga di notizie sul sito ufficiale del PlayStation Store in Polonia ha mostrato brevemente, per circa 20 minuti, la lista dei prodotti per la terza espansione di The Witcher 3, che si intitolerà Songs of the Past. Offre anche una finestra di uscita piuttosto ampia, anche se moderatamente specifica: 2027.

Quindi, sembra che domani ci saranno meno sorprese, e CDPR sicuramente non sarà stata contenta che qualcuno abbia commesso un tale errore su PlayStation, ma siamo felici di sapere che, in questa occasione, le voci erano vere.