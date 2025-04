Il terzo film di Godzilla & Kong è in fase di riprese

HQ

È giunto il momento di ricontrollare di essere coperti per i danni causati dai mostri sulla tua assicurazione sulla casa, poiché Godzilla e Kong presto faranno di nuovo squadra. Dopo due successi al botteghino, la scimmia e la lucertola stanno cercando di incassare ancora una volta i soldi per Legendary e Warner Bros. in un terzo film.

A quanto pare, il terzo film è in fase di riprese. Parlando con 7NewsAustralia sul tappeto rosso di Sydney, l'attrice di The Last of Us Kaitlyn Dever ha dichiarato che sta già girando il terzo film di Godzilla & Kong, la cui uscita è attualmente prevista per il 26 marzo 2027.

<social>https://www.instagram.com/7newsaustralia/reel/DH-EmvyJ9Rw/</social>

Dopo aver venduto il primo film sui combattimenti tra Godzilla e Kong, The New Empire vantava un team-up tra i due, e quindi immaginiamo che gli enormi mostri saranno di nuovo amici in questo terzo film. Non ci resta che aspettare e vedere quale nuova minaccia si presenterà per farli collaborare ancora una volta.