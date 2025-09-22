Il terzo pacchetto di personaggi DLC di Dragon Ball: Sparking! Zero è ora disponibile

HQ

Il terzo pacchetto di personaggi DLC di Dragon Ball: Sparking! Zero è all'orizzonte. Oppure, se sei titolare di un Season Pass, è già disponibile per il check-out. Rivelato alla fine della scorsa settimana, questo terzo pacchetto di personaggi è il secondo pacchetto che ci offre combattenti extra della serie Dragon Ball Daima.

Abbiamo solo sei personaggi in questo ultimo pacchetto DLC, che è il più basso di qualsiasi pacchetto a pagamento finora. Potrai giocare nei panni di SSJ4 Goku (Kid), SSJ4 Goku, SSJ3 Vegeta, Majin Duu, Third-Eye Gomah e Giant Gomah.

C'è anche un livello aggiuntivo disponibile per tutti i giocatori come parte del DLC dell'aggiornamento. Non ci sono molti contenuti, ma probabilmente saranno comunque sufficienti per riportare alcuni combattenti a questo popolare gioco di combattimento 3D. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per vedere un po' di azione di SSJ4 Goku.