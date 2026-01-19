Il Tesla Cybertruck ha registrato il più grande crollo delle vendite tra qualsiasi EV nel 2025 negli Stati Uniti

HQ

È stato rimandato, poi di nuovo, e alla fine la portata del lancio finale è stata limitata, ma il Cybertruck di Tesla è stato lanciato tempo fa, anche se non ha ancora ricevuto lo stesso tipo di accoglienza di lancio degli altri modelli Tesla.

Infatti, secondo l'analisi di InsideEVs sui dati di Cox Automative, il Tesla Cybertruck ha registrato il più grande crollo delle vendite tra qualsiasi EV sul mercato negli Stati Uniti nel 2025. Durante il suo primo anno completo sul mercato statunitense, nel 2024, Tesla è riuscita a vendere circa 39.000 Cybertruck.

Nel 2025, tuttavia, quel numero è stato quasi dimezzato a 20.200 Cybertruck, un deficit di 19.000 unità, molto più di qualsiasi altro EV sul mercato statunitense. La Model Y ha vissuto qualcosa di simile con 15.000 in meno nel 2025 rispetto al 2024, ma al terzo posto si trova la Kia EV6, che è intorno agli 8.000.

Tesla non ha ancora annunciato cambiamenti evidenti nella loro strategia sul Cybertruck.