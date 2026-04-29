Il tesorio sembra chiaramente implicare qualcosa Guardian Heroes

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Purtroppo, la Sega Saturn era una console giocata da troppo poche persone, specialmente fuori dal Giappone (dove in realtà vendeva abbastanza bene). Di conseguenza, ci sono tantissimi giochi davvero fantastici che molti nemmeno conoscono.

Un esempio di questo titolo è Guardian Heroes del 1996, un picchiaduro con immensa profondità e cooperativa, in qualche modo sulla scia di Castle Crashers ma con una grafica migliore e uscito circa dieci anni prima. È stato sviluppato dai master dell'azione di Treasure (Gunstar Heroes, Sin & Punishment, Ikaruga ) ed è stato riempito di recensioni entusiastiche.

Ma a parte una riedizione su Xbox Live Arcade 15 anni fa, non ne abbiamo visto traccia da allora... Ma ora sembra che qualcosa sia in arrivo. Senza preavviso, Treasure ha recentemente pubblicato un messaggio strano su X (grazie, Time Extension) che apparentemente ha a che fare con Guardian Heroes, incluso il nome "Sega Universe."

Ieri è stato di nuovo il momento di un altro Guardian Heroes teaser, questa volta ancora più criptico con un testo insensato che si concludeva con (tradotto in Grok): "Oh, ho pubblicato la foto sbagliata. Sega si arrabbierà con me."

Ma a quanto pare Treasure non ha ancora finito con questa stranezza, e ieri hanno pubblicato un terzo post con il logo Guardian Heroes scritto nel font classico di Sega, insieme al testo:

"Oh, Tesoro, non è ancora pronto."

Giorni in cui vengo rimproverato da Sega.

Non abbiamo idea di cosa si tratti, ma probabilmente si tratta di una ristampa, un remaster o un remake dell'originale, o forse un gioco completamente nuovo della serie. Il Sega Universe già menzionato, tra l'altro, è un'iniziativa lanciata da Sega la scorsa settimana (di cui abbiamo parlato ) per celebrarne le origini. Anche se Treasure ha creato Guardian Heroes, Sega era l'editore, e naturalmente c'è un forte motivo per una connessione.