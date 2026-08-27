Il tesoro di Villena, uno dei più importanti ritrovamenti archeologici dell'età del bronzo in Europa, è stato rubato

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Il Tesoro di Villena, uno dei più importanti ritrovamenti archeologici della Penisola Iberica, il secondo ritrovamento preistorico d'oro più importante in Europa, dopo le Tombe Reali di Micene, è stato rubato giovedì mattina.

Il tesoro, trovato nel 1963 dall'archeologo José María Soler, a circa 12 chilometri da Villena, Alicante, nel sud della Spagna, è composto da 59 oggetti d'oro, argento, ferro e ambra, per un peso di quasi 10 kg, tra cui undici ciotole, tre bottiglie e 28 braccialetti. Risalgono all'età del bronzo (2200-750 a.C.), e uno studio recente li colloca all'età del bronzo tardo (1400-1200 a.C.) e sono stati realizzati con ferro proveniente da un meteorite.

Come riportato dalla radio SER (tramite El País), i ladri hanno rimosso una finestra ed entrato nel Museo di Villena nelle prime ore del mattino, rubando i pezzi, custoditi dietro una vetrina antiproiettile, con una velocità notevole. La polizia locale e la Guardia Civile stanno analizzando tutte le prove, con ipotesi di un'azione coordinata: un falso allarme è stato registrato al centro sportivo municipale alle 5:16, pochi minuti prima della rapina, che avrebbe potuto essere usato come distrazione.