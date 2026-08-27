Il tesoro di Villena, uno dei più importanti ritrovamenti archeologici dell'età del bronzo in Europa, è stato rubato
I rapinatori entrarono nel museo di Villena la mattina presto e rubarono tutti e 59 i pezzi d'oro dell'età del bronzo.
Il Tesoro di Villena, uno dei più importanti ritrovamenti archeologici della Penisola Iberica, il secondo ritrovamento preistorico d'oro più importante in Europa, dopo le Tombe Reali di Micene, è stato rubato giovedì mattina.
Il tesoro, trovato nel 1963 dall'archeologo José María Soler, a circa 12 chilometri da Villena, Alicante, nel sud della Spagna, è composto da 59 oggetti d'oro, argento, ferro e ambra, per un peso di quasi 10 kg, tra cui undici ciotole, tre bottiglie e 28 braccialetti. Risalgono all'età del bronzo (2200-750 a.C.), e uno studio recente li colloca all'età del bronzo tardo (1400-1200 a.C.) e sono stati realizzati con ferro proveniente da un meteorite.
Come riportato dalla radio SER (tramite El País), i ladri hanno rimosso una finestra ed entrato nel Museo di Villena nelle prime ore del mattino, rubando i pezzi, custoditi dietro una vetrina antiproiettile, con una velocità notevole. La polizia locale e la Guardia Civile stanno analizzando tutte le prove, con ipotesi di un'azione coordinata: un falso allarme è stato registrato al centro sportivo municipale alle 5:16, pochi minuti prima della rapina, che avrebbe potuto essere usato come distrazione.