Il test alfa State of Decay 3 avverrà già a maggio

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Dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente iniziano a succedere cose con State of Decay 3. Undead Labs ha confermato che il gioco sta entrando in una nuova fase con i test alpha pubblici che inizieranno già a maggio. Questi test sono pensati per darci un primo assaggio di ciò su cui lo studio sta lavorando, con un focus sulla cooperativa fino a quattro giocatori, un miglioramento nella costruzione della base, nella gestione delle risorse e, secondo gli stessi sviluppatori, "un sacco di combattimenti". In breve: classico State of Decay, ma su scala più ampia. Il creatore del gioco, Brant Fitzgerald, descrive la struttura come segue:

"Se raccogliere provviste nel mezzo di un'epidemia di zombie ti sembra divertente, allora prendi lo zaino, prepara qualche rivista e vai sul nostro sito web per trovare più informazioni e iscriverti per avere la possibilità di essere incluso nell'alpha."

Il fatto che ora lo studio stia aprendo le sue porte ai giocatori è anche un chiaro segno che il progetto ha fatto molta strada. In realtà è stato annunciato nel 2020, ma da allora ha condotto un'esistenza piuttosto discreta. Finora è stato confermato solo per PC e Xbox Series X/S, ma immaginiamo che anche PlayStation 5 sarà aggiunta. Se vuoi unirti all'alpha, puoi registrare il tuo interesse qui.