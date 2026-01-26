Il test tedesco mostra quanta autonomia per veicoli elettrici si perde in condizioni di freddo intenso

HQ

L'Europa settentrionale sta vivendo temperature più fredde in questi giorni, quindi è naturale essere curiosi di sapere come il freddo influenzi l'autonomia stimata del tuo veicolo elettrico. Mentre alcuni dispongono di sensori per darti una stima ragionevole basata su questi fattori, la maggior parte in realtà non ne ha, e i conducenti spesso riportano cali improvvisi o cambiamenti nell'autonomia.

Così l'ADAC tedesca ha testato l'impatto dei gradi a o sotto lo zero in Celsius, testando 14 veicoli elettrici popolari per vedere come queste condizioni influenzassero l'autonomia.

Tra i 14 testati, è chiaro che c'è una grande differenza nel modo in cui l'energia viene consumata attivamente durante l'inverno, con il BYD Sealion 7 Excellend AWD che offre un'autonomia di 293 chilometri e una batteria in grado di raggiungere un WLTP a 502 chilometri. Ha consumato 353 Wh/km a 0 gradi a velocità autostradale.

All'estremo opposto, la Tesla Model Y Premium AWD utilizzava solo 222 Wh/km, arrivando teoricamente al primo posto, seguita dall'Audi A6 Avant e-tron Performance, dalla VW ID.7 Tourer Pro e dalla Skoda Elroq 85.