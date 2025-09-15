Il Texas, la Florida e altri stati degli Stati Uniti introducono limiti di età per i siti NSFW

HQ

Immagino che dovrai spostare la VPN fuori dalla Florida, gli utenti Internet del Regno Unito, poiché più di una dozzina di stati degli Stati Uniti hanno approvato una legge che impone ai visitatori di siti per adulti contenenti pornografia e altri contenuti NSFW di confermare la loro età tramite un documento d'identità governativo o attraverso la scansione del loro viso.

Come riportato da Komu, la legge è in lavorazione da due anni e mezzo, con gli alleati dell'attuale presidente Donald Trump che spingono per una maggiore censura dei contenuti online per adulti, impedendo agli utenti minorenni di accedervi. Alcuni dei più grandi siti per adulti, tra cui Pornhub, ora accolgono gli utenti con un messaggio che dice che il sito è stato bloccato a causa della legislatura statale.

I critici sostengono che le leggi violano i diritti alla libertà di parola e alla privacy. Molti utenti di Internet sono scettici nei confronti della legislazione che li obbliga a scansionare i loro volti nei siti web. Nel Regno Unito, abbiamo già visto questa legislazione entrare in vigore a tutti gli effetti, e se si diffonderà in tutta l'America, potrebbe esserci un simile respingimento.

"Ah, sono bloccato? È ora di cercare su Google 'VPN gratuita legittima'" // StockLite/Shutterstock.com

