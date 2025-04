Il Texas prende di mira la pornografia AI con un nuovo disegno di legge sulla verifica dell'età, ampliando le regole per piattaforme come Pornhub Il legislatore statale spinge per controlli più severi sui contenuti sessuali sintetici per proteggere i minori.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il Texas ha compiuto un altro passo avanti verso la regolamentazione della pornografia generata dall'intelligenza artificiale avanzando l'House Bill 581, che imporrebbe la verifica dell'età per le piattaforme che offrono contenuti sessuali sintetici ritenuti dannosi per i minori. Ti potrebbe interessare:



Dopo essere passato alla Camera con un forte sostegno bipartisan, il disegno di legge passa ora al Senato, dove i legislatori dovrebbero impegnarsi in ulteriori discussioni e, infine, determinare se la misura andrà avanti per diventare legge. Questa nuova misura si basa sulla precedente legislazione dello Stato che richiede la verifica dell'età per i siti Web pornografici e, se approvata, dovrebbe entrare in vigore il 1° settembre 2025. Per ora, resta da vedere come il Senato risponderà a quest'ultima iniziativa.