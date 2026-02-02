Il Texas vieta ulteriori app e marchi cinesi
E questo si aggiunge alla loro causa contro la maggior parte dei marchi TV per spionaggio.
Una lotta contro la raccolta dei dati tramite ACR o, in termini semplici, per scattare screenshot dei contenuti che si vedono e poi spesso venderli, ha portato a lettere molto arrabbiate ai produttori di televisori e, all'inizio di quest'anno, a un ordine restrittivo contro Hisense, ma per il Procuratore Generale del Texas questo non basta.
Il Texas ha aggiornato un elenco di tecnologie vietate, inclusi hardware, marchi, app e sistemi. Non è una novità: la lista è in uso e include TikTok da anni e spiega cosa non può essere utilizzato dalle agenzie statali e dai dispositivi di proprietà dello stato del Texas.
La parte retorica è piuttosto dura, con comunicati stampa ufficiali che accusano il Partito Comunista Cinese di osservare direttamente i cittadini del Texas. La lista include diversi marchi e sistemi meno conosciuti, ma anche marchi noti come Atel, Z.ai Alibaba, Xiaomi, TP-Link, Shein e TCL. Il governatore del Texas Gregg Abbott ha dichiarato che "avversari ostili raccolgono dati degli utenti tramite IA e altre applicazioni e hardware per sfruttare, manipolare e violare gli utenti". Sebbene il sospetto di sorveglianza di massa non sia nuovo, tali dichiarazioni dirette contro la Cina sono rare e sembrano essere i primi passi di una guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina con l'UE, avendo da tempo discusso internamente sull'indipendenza tecnologica da entrambe le parti.