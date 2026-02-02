Il Texas vieta ulteriori app e marchi cinesi

HQ

Una lotta contro la raccolta dei dati tramite ACR o, in termini semplici, per scattare screenshot dei contenuti che si vedono e poi spesso venderli, ha portato a lettere molto arrabbiate ai produttori di televisori e, all'inizio di quest'anno, a un ordine restrittivo contro Hisense, ma per il Procuratore Generale del Texas questo non basta.

Il Texas ha aggiornato un elenco di tecnologie vietate, inclusi hardware, marchi, app e sistemi. Non è una novità: la lista è in uso e include TikTok da anni e spiega cosa non può essere utilizzato dalle agenzie statali e dai dispositivi di proprietà dello stato del Texas.

La parte retorica è piuttosto dura, con comunicati stampa ufficiali che accusano il Partito Comunista Cinese di osservare direttamente i cittadini del Texas. La lista include diversi marchi e sistemi meno conosciuti, ma anche marchi noti come Atel, Z.ai Alibaba, Xiaomi, TP-Link, Shein e TCL. Il governatore del Texas Gregg Abbott ha dichiarato che "avversari ostili raccolgono dati degli utenti tramite IA e altre applicazioni e hardware per sfruttare, manipolare e violare gli utenti". Sebbene il sospetto di sorveglianza di massa non sia nuovo, tali dichiarazioni dirette contro la Cina sono rare e sembrano essere i primi passi di una guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina con l'UE, avendo da tempo discusso internamente sull'indipendenza tecnologica da entrambe le parti.