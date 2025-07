Il The Morning Show, costellato di star, torna a settembre

Abbiamo aspettato un po' di tempo per assistere al prossimo capitolo della serie The Morning Show di Apple TV+, ma speriamo che sia perché sarà un vero e proprio successo. Il teaser trailer della stagione 4 sembra decisamente anticipare una nuova serie di episodi che terranno i fan con il fiato sospeso, poiché il nome del gioco sembra essere fiducia e in chi puoi riporre la tua fiducia ora che tutti i membri del team di notizie hanno ulteriori responsabilità da assumersi.

Con un cast assolutamente impilato che è guidato da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, possiamo anche aspettarci di vedere le seguenti persone in questo prossimo round di episodi; Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e Jon Hamm.

Per quanto riguarda la trama e cosa aspettarsi, ci viene detto: "La stagione 4 di The Morning Show uscirà nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della stagione 3. Con la fusione UBA-NBN completata, la redazione deve fare i conti con le nuove responsabilità, le motivazioni nascoste e la natura sfuggente della verità in un'America polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si fa a sapere cosa è realmente reale?"

The Morning Show tornerà il 17 settembre e potete vedere il nuovo trailer qui sotto.