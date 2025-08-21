Il Tibet festeggia sei decenni sotto il dominio cinese

HQ

Le ultime notizie sulla Cina . Il Tibet ha segnato un'importante pietra miliare come regione autonoma sotto l'amministrazione cinese con celebrazioni colorate a Lhasa, dove la folla ha sventolato piccole bandiere rosse e ha assistito a spettacoli che sottolineano la cultura regionale.

"Per governare il Tibet e renderlo stabile e prospero, la priorità deve essere il mantenimento dell'ordine politico, della stabilità sociale, dell'unità etnica e dell'armonia religiosa del Tibet", ha detto Xi Jinping, secondo un riassunto ufficiale del suo discorso.

Il presidente Xi Jinping ha visitato la città insieme ad alti funzionari del partito, sottolineando l'unità e l'adesione alle linee guida del partito. I cartelli della parata sottolineavano priorità come la stabilità, lo sviluppo, la protezione ecologica e la sicurezza delle frontiere.

Mentre i festeggiamenti proiettavano progresso e armonia, i critici continuano a mettere in discussione l'autonomia e le libertà religiose della regione. L'anniversario ha evidenziato sia i risultati del governo che le continue tensioni che circondano il futuro politico del Tibet.