Il tifone Bavi costringe più di 260.000 persone a evacuare in Cina

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Se ieri abbiamo riportato che la regione sud-occidentale dello Yunnan, in Cina, era stata colpita da un terremoto, ora è il nord-est del Liaoning quello fortemente sconvolto da un fenomeno meteorologico diverso: un tifone. Si chiama Bavi e ha spinto più di 260.000 persone verso aree più sicure per il momento.

Sebbene non siano state segnalate vittime, la pioggia intensa sta disturbando la vita quotidiana e i trasporti, secondo Reuters. Scuole e centri di formazione sono stati chiusi, i trasporti pubblici sono rimasti fermi o ampiamente interrotti in città come Shenyang e Jilin, e le acque alluvionali hanno causato pericoli insoliti, tra cui un faro alla deriva che è riuscito a danneggiare una linea elettrica ad alta tensione.

Il tifone Bavi è anche insolitamente duraturo e porta ancora enormi quantità di umidità. In confronto, la tempesta è grosso circa quanto la Francia e ha mantenuto intatto il suo nucleo caldo per quasi due settimane, permettendole di trattenere l'umidità mentre si sposta verso nord verso la penisola coreana. Naturalmente è aumentato il rischio di ulteriori piogge estreme.