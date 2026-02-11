Gamereactor

Il tifoso del Manchester United non avrà un taglio di capelli finché la sua squadra non avrà ottenuto cinque vittorie consecutive

Frank Ilett è stato più vicino che mai a farsi tagliare i capelli, ma lo United ha subito un pareggio per 1-1 contro il West Ham...

Il Manchester United è migliorato in modo molto evidente dalla partenza dell'allenatore Rúben Amorim e Darren Fletcher, con il nuovo allenatore ad interim Michael Carrick ancora imbattuto.

Benjamin Sesko ha salvato un punto in un pareggio per 1-1 contro il West Ham United in Premier League lunedì: l'ultima volta che lo United ha perso in Premier League è stato contro l'Aston Villa il 21 dicembre. Da allora, pareggi contro Leeds United, Burnley e vittorie contro Fulham e, in modo sorprendente, contro i leader della lega Arsenal e Manchester City.

Questo fa nove partite senza sconfitte in Premier League e cinque partite senza sconfitte complessive, dalla sconfitta per 2-1 contro il Brighton in FA Cup, quando il Manchester United non aveva altra competizione se non la Premier League. Tuttavia, la striscia di quattro vittorie consecutive (City, Arsenal, Fulham e Tottenham) è stata interrotta dal pareggio contro il West Ham... e Frank Ilett, noto anche come The United Strand, dovrà aspettare ancora più a lungo per un taglio di capelli.

Questo creatore di contenuti, stanco del declino sportivo del Manchester United, ha dichiarato in un video del 5 ottobre 2024 che non si sarebbe più tagliato i capelli fino a quando il Manchester United non avesse vinto cinque partite di fila. Dopo 493 giorni, Ilett si è avvicinato più che mai questa settimana, ma il pareggio 1-1 significa che l'attesa continua... mentre Ilett cresce in follower (2,3 milioni), abbonati e persino in accordi di sponsorizzazione.

Come sottolinea la BBC, l'ultima volta che lo United ha ottenuto cinque vittorie consecutive è stato tra gennaio e febbraio 2024. "Ho iniziato pensando fosse solo un calo di forma, soprattutto perché lo United aveva vinto la FA Cup a maggio. Non avevo capito che potesse davvero peggiorare e andare avanti così a lungo" disse Ilett.

A quanto pare, la più lunga serie senza cinque vittorie consecutive del Manchester United è durata 902 giorni nel 1999. Con solo undici turni rimasti in Premier League e nessun'altra competizione, pensi che Frank Ilett avrà un taglio di capelli in questa stagione?

