Il TikToker Khaby Lame apparirà in 007 First Light, porta a critiche tra i fan

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È il momento che i fan vivano la storia delle origini di James Bond, dato che 007 First Light di IO Interactive debutterà integralmente il 27 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con un breve periodo di Accesso Anticipato per chi ha ottenuto la versione più costosa del gioco.

Con il lancio alle porte, lo sviluppatore danese ha ora rivelato che durante l'avventura, la 007 di Patrick Gibson entrerà effettivamente in contatto con un individuo piuttosto inaspettato, poiché mentre vagiamo per un resort nella giungla, vediamo Bond chiedere un consiglio al TikToker e influencer Khaby Lame.

L'incontro è breve e vede Lame usare la sua forma tipica di comicità fisica per 'aiutare' Bond. Per dare vita a questo incontro particolare, IOI spiega che "ha lavorato a stretto contatto con Khaby per farlo scansionare e progettare il suo abito per questa storia d'origine reinventata."

Tuttavia, dopo questa notizia, la community si è espressa e non sembra particolarmente contenta che Lame sia presente nel gioco, con alcuni che dicono "questo mi ha fatto desiderare il gioco molto meno, ad essere onesti", mentre altri aggiungono che è una "scelta sbagliata aggiungere qualcuno del genere" perché "non ha senso. Dà completamente l'atmosfera di 007". Molti hanno persino dichiarato di aver cancellato il preordine e hanno persino chiesto un rimborso dopo aver saputo dell'inclusione di Lame nel gioco.

Qual è la tua posizione sul fatto che Lame venga incluso in 007 First Light ?