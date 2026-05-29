Il titolo di Bill Hatcher, co-creatore di Sonic, era così volgare che Sega non avrebbe potuto pubblicare il gioco

Ci siamo appena ripresi dall'assassinio del personaggio del co-creatore di Sonic Yuji Naka da parte dell'ex capo Sega Mike Fischer, in cui è stato definito, tra le altre cose, "semplicemente un essere umano orribile" in un'intervista a Sega-16. Ma Fischer non aveva finito lì; Aveva lamentele più specifiche nella manica e rivelò una conversazione riguardo al titolo di quello che sarebbe diventato Billy Hatcher and the Giant Egg.

Naka suggerì Giant Eggs, ma questo non fu accolto bene nell'ufficio statunitense, secondo Fischer, che dice che "deporre un grande uovo negli Stati Uniti significa solo un fallimento." Ecco perché era necessario un nome diverso; Sega of America inizialmente suggerì Billy Hatcher, ma questo non piacque a Naka, che invece aveva un'alternativa notevole:

"Uno dei ragazzi della mia squadra ha detto: 'Beh, chiamiamolo Billy Hatcher' perché è un gioco di incubo con un personaggio carino. Il protagonista è il ragazzo, non l'uovo. Certo, Naka-san lo odiava. Lo chiamavamo Billy Hatcher and the Giant Egg, che lui odiava ancora. A un certo punto - ti prometto che non sto inventando questa storia; Ho due testimoni! A un certo punto, visitò gli Stati Uniti. A volte traducevo io, altre volte traducevano altri. Lui dice: 'Beh, conosco un altro nome per il ragazzo che indossa il costume da gallo. Un altro nome per gallo è gallo. Possiamo chiamare il gioco Giant Cock in inglese?' "

Dubitiamo che il gioco sarebbe stato rilasciato se Naka avesse ottenuto ciò che voleva, e sarebbe stato automaticamente classificato solo per adulti. Alla fine, Naka apparentemente dovette cedere, e il suo Cazzo Gigante non era affascinante, così il titolo finale del gioco divenne Billy Hatcher and the Giant Egg.