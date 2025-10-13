Il titolo eliminato di Rare Everwild mostrato ho fatto trapelare gli screenshot

HQ

Quando i grandi progetti che coinvolgono molte persone vengono chiusi, spesso è solo questione di tempo prima di saperne di più sul titolo interessato tramite fughe di notizie. Microsoft ha avuto due importanti chiusure quest'anno e il mese scorso siamo stati in grado di mostrare le immagini di una di esse, ovvero Perfect Dark.

Ora, Mp1st ha ottenuto un certo numero di prime immagini tramite un ex dipendente di Rare dall'altro gioco, Everwild per la precisione. Sebbene siano nelle loro fasi iniziali, possiamo vedere un po' di ambienti diversi, sia con il verde che con quello che sembra essere un tempio, oltre a controllare i menu che danno alcuni indizi su come avrebbe funzionato. A quanto pare, Rare ha utilizzato i dati di Sea of Thieves per verificare quali configurazioni le persone utilizzavano di più al fine di ottimizzare tutto.

Sebbene anche Rare sia stata colpita dai licenziamenti, molti sono rimasti a bordo, suggerendo che stanno lavorando su qualcos'altro. Come sempre, le speranze sono riposte in Banjo-Kazooie e Killer Instinct, ma potrebbe ovviamente trattarsi di qualcosa di completamente nuovo, o perché no di un sequel di Sea of Thieves.