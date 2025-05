Il titolo horror animale Zoochosis conferma l'uscita su console PlayStation

HQ

Lo scorso settembre, lo studio Clapperheads ha rilasciato Zoochosis, un titolo horror bodycam in prima persona in cui il giocatore interpreta un guardiano dello zoo i cui pacifici animali mutano in creature terrificanti che sembrano uscite da The Thing.

Sebbene abbia avuto un inizio promettente, il gioco è leggermente sbiadito su Steam dopo i primi otto mesi, ma ciò non ha scoraggiato il team dal cercare di portare l'orrore su più piattaforme, e ora indicano che Zoochosis arriverà "presto" su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Puoi guardare l'annuncio di Zoochosis per PlayStation nel nuovo trailer qui sotto.