Il titolo mai pubblicato prima dal team di Metal Slug sta finalmente per essere liberato

Se vuoi provare un po' di vero retrò, il vecchio team Metal Slug ha qualcosa in serbo che pensiamo apprezzerai. Hanno annunciato Navinosuke: The Yo-Kai Buster.

Si tratta di un gioco di ruolo diGame Boy Advance 20 anni fa che non è mai stato rilasciato all'epoca in quanto si basava su un accessorio GPS per il dispositivo che purtroppo non è mai stato rilasciato. Da allora, è stato nascosto, ma mai dimenticato dai suoi creatori. Ora Kohachi Studio (composto essenzialmente dai team che hanno precedentemente sviluppato Metal Slug, ma anche R-Type ) ha annunciato (grazie Automaton) che dopo un sacco di duro lavoro, sono riusciti a ottenere il gioco e finalmente vedrà la luce del giorno.

Metal Slug Il designer Akio ha scritto la sceneggiatura del gioco e scrive sui social media che il titolo avrebbe potuto essere molto in anticipo sui tempi (tradotto con Bing):

"Guardando indietro ora, se lo sviluppo fosse proseguito come previsto, il concetto di 'trasformare la camminata in un gioco' avrebbe potuto prendere forma 15 anni prima di Pokémon GO".

Prosegue descrivendo anche le basi dell'avventura:

"... un gioco di ruolo fantasy in stile giapponese in cui un burattino di legno posseduto dall'anima di una ragazza che sogna di diventare un onmyōji (spiritualista) viaggia attraverso l'arcipelago giapponese, sigillando mostri, facendo amicizia con loro e ristabilendo l'ordine nel mondo.

Sembra affascinante? Beh, lo è. Dai un'occhiata al primo trailer qui sotto, l'anno prossimo uscirà per Switch e ci dà la possibilità di vivere un'avventura d'altri tempi.