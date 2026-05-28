Il titolo più richiesto dai giocatori Xbox è un nuovo Banjo-Kazooie

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Quasi due settimane fa, Microsoft ha lanciato qualcosa che chiamano Xbox Player Voice, una sorta di cassetta digitale dei suggerimenti che ti permette di condividere le tue opinioni su vari argomenti. Potrai poi votare sulle tue idee e su quelle degli altri per aiutare Microsoft a capire cosa vuole la community Xbox.

Di gran lunga la funzione più richiesta sono le esclusive Xbox, qualcosa di cui abbiamo già parlato. Dopo di ciò arrivano molte altre cose, ma se guardiamo ai giochi, cosa desiderano di più i fan? Potresti pensare che Gears of War, Halo o forse un ritorno di Forza Motorsport sarebbero i più allettanti - ma no.

Invece, il gioco singolo per cui il maggior numero di fan ha votato è un nuovo Banjo-Kazooie. La serie è in pausa dal 2008 nonostante innumerevoli voci, e ora la gente pensa chiaramente che sia giunto il momento di fare qualcosa al riguardo.

E tu? Qual è il tuo gioco dei sogni di Xbox Game Studios?