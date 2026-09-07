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Il toccante gesto di Jonas Vingegaard con un giovane tifoso che pianse dopo la sua caduta al Tour de France

Jonas Vingegaard regala una maglia autografata a un giovane tifoso che pianse quando il danese cadde e si ritirò dal Tour.

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Quando il ciclista danese Jonas Vingegaard si è ritirato dal Tour de France 2026, subendo una caduta nella tappa 15 e rompendo la sua collabrone, le telecamere di France Télévisions hanno ripreso un giovane tifoso che piangeva. Quasi due mesi dopo, Vingegaard ha contattato il tifoso, Adam, della squadra francese dell'Isère, e gli ha regalato una maglia autografata da Visma-Lease a Bike.

"Ciao Adam, ti ho visto in TV e sono davvero felice di avere il tuo pieno supporto. Mi rende molto felice e non preoccuparti, non smetterò di pedalare", ha detto Vingegaard in un video pubblicato da France Télévisions (tramite RMC Sport). Oltre alla maglia, Visma ha invitato Adam a vederlo al Tour de France il prossimo anno.

Jonas Vingegaard ha vinto il Tour de France nel 2022 e 2023, e si è classificato secondo nel 2021 e 2024; ha anche vinto La Vuelta a España nel 2025, ma dopo la caduta perderà il resto dell'anno, proprio come il suo rivale più grande Tadej Pogacar.

Il toccante gesto di Jonas Vingegaard con un giovane tifoso che pianse dopo la sua caduta al Tour de France
Dennis Jacobsen / Shutterstock

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