Il toccante gesto di Jonas Vingegaard con un giovane tifoso che pianse dopo la sua caduta al Tour de France

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Quando il ciclista danese Jonas Vingegaard si è ritirato dal Tour de France 2026, subendo una caduta nella tappa 15 e rompendo la sua collabrone, le telecamere di France Télévisions hanno ripreso un giovane tifoso che piangeva. Quasi due mesi dopo, Vingegaard ha contattato il tifoso, Adam, della squadra francese dell'Isère, e gli ha regalato una maglia autografata da Visma-Lease a Bike.

"Ciao Adam, ti ho visto in TV e sono davvero felice di avere il tuo pieno supporto. Mi rende molto felice e non preoccuparti, non smetterò di pedalare", ha detto Vingegaard in un video pubblicato da France Télévisions (tramite RMC Sport). Oltre alla maglia, Visma ha invitato Adam a vederlo al Tour de France il prossimo anno.

Jonas Vingegaard ha vinto il Tour de France nel 2022 e 2023, e si è classificato secondo nel 2021 e 2024; ha anche vinto La Vuelta a España nel 2025, ma dopo la caduta perderà il resto dell'anno, proprio come il suo rivale più grande Tadej Pogacar.