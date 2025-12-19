Il toccante tributo dal club cileno a Walter Montillo e a suo figlio Santino, 15 anni dopo aver lottato per la vita

HQ

Un'amichevole tra leggende dell'Universidad de Chile e altri giocatori internazionali, per rendere omaggio all'ex giocatore Walter Montillo all'Estadio Nacional di Santiado de Cile, ha segnato un momento molto emozionante quando Santino Montillo, suo figlio di 15 anni, ha segnato un gol e ha ricevuto una ovazione da tutto lo stadio.

Santino, che ha la sindrome di Down, ha superato condizioni potenzialmente letali alla nascita, tra cui megacolon e peritonite, e si è sottoposto a un intervento a cuore aperto. Walter Montilla, che all'epoca giocava per l'Universidad de Chile, ricevette molto sostegno dai tifosi quando giocò a calcio sapendo che la vita del suo neonato era in grave pericolo in ospedale.

Quindici anni dopo, Santino è diventato in salute e padre e figlio hanno vissuto un momento indimenticabile che ha fatto piangere migliaia di fan dal vivo dal vivo. Nell'amichevole, Santino è salito in campo e ha segnato un gol che ha scatenato gioia nello stadio, e l'adolescente è andato a festeggiare con suo padre e altri ex compagni di squadra di suo padre.

L'ex centrocampista argentino Walter Montillo ha giocato tra il 2002 e il 2021. Ha giocato nell'Universidsad de Chile solo per tre anni (tra il 2008 e il 2010, quando ha vinto un titolo di campione nel 2009, e nel suo ultimo anno tra il 2020 e il 2021, quando si è ritirato), e ha giocato anche per altri club come Botafogo, Cruzeiro, Santos e persino per la squadra cinese Shandong Luneng.

Nonostante abbia giocato in numerosi club, Montillo scelse la Universidad come sua ultima squadra professionistica grazie al legame emotivo che sviluppò con i suoi tifosi e che lo abbracciarono nei suoi momenti più difficili. Quasi cinque anni dopo il suo ritiro, ricevette il tributo supremo in Cile, dove i tifosi portarono persino gli stessi striscioni che avevano preso quindici anni prima, con la scritta "Resta forte, Montillo. Resisti, Santino".