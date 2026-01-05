Il tonno pinna blu raggiunge un record di 3,2 milioni di dollari all'asta di Capodanno di Tokyo: "Sperando che fosse un po' più economico"

HQ

Come ogni anno, il Giappone accoglie il Capodanno con la sua asta di pesce più famosa. Questa volta, però, i numeri erano diversi da qualsiasi altro visto prima: 3,2 milioni di dollari, per la precisione. Un enorme tonno pinna rossa del Pacifico è stato venduto per la cifra impressionante di 3,2 milioni di dollari al celebre mercato del pesce Toyosu di Tokyo lunedì, stabilendo un nuovo record.

Il tonno da 243 chilogrammi (535 libbre) è stato acquistato dalla Kiyomura Corp., gestore della popolare catena di ristoranti Sushi Zanmai, il cui presidente Kiyoshi Kimura ha nuovamente dominato le offerte prima dell'alba. Il prezzo finale (510 milioni di yen) ha superato il precedente record di 334 milioni di yen stabilito dallo stesso Kimura nel 2019.

"Speravo fosse un po' più economico," disse Kimura ai giornalisti dopo l'asta. "Ma il prezzo è schizzato alle stelle prima che te ne accorgessi." Il tonno da record è stato pescato al largo della costa di Oma, nel nord del Giappone, una regione famosa per produrre alcuni dei migliori tonni rossi del paese. Il prezzo finale del pesce è di circa 2,1 milioni di yen (13.360 dollari) per chilogrammo.