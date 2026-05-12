Il Tottenham è ancora a rischio di retrocessione dopo un pareggio con il Leeds

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I tifosi del Tottenham non possono ancora prendersi una pausa, e la minaccia della retrocessione è ancora molto reale dopo il pareggio per 1-1 contro il Leeds lunedì sera. Mathys Tel ha trovato la porta nel secondo tempo ma poi ha commesso un rigore trasformato da Dominic Calvert-Lewin, negando ai tifosi degli Spurs la prima vittoria casalinga da dicembre. Il portiere Antonin Kinsky ha parato un possibile gol vittoria nel finale di Sean Longstaff e ha salvato il Tottenham di un punto, portandosi due avanti al West Ham.

Sebbene il gol annullato dal VAR del West Ham nella partita contro l'Arsenal di domenica sia un vantaggio per loro, nonostante la difficile difficoltà da accettare di vedere i rivali avvicinarsi al titolo di Premier League, il Tottenham è solo due punti avanti al West Ham, e mancano due partite da affrontare.

Il West Ham affronta il Newcastle domenica 17 maggio; e Leeds domenica 24 maggio, e il Tottenham ha, in teoria, rivali più forti: un Chelsea molto necessario, che rischia di giocare in Europa il 19 maggio, e l'Everton il 24 maggio. Il Tottenham sarà salvato se vince entrambe le partite, ma una scivolata qua e là e sarà in balia del West Ham.

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