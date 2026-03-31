Il Tottenham Hotspur annuncia Roberto de Zerbi come nuovo allenatore per i prossimi cinque anni

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Il Tottenham Hotspur ha annunciato ufficialmente che Roberto de Zerbi è l'uomo scelto per salvare la squadra dalla retrocessione dalla Premier League, sostituendo Igor Tudor, esonerato dopo sette partite, cinque sconfitte e una sola vittoria insignificante. De Zerbi era disoccupato da febbraio, quando si dimise dal Marsiglia dopo aver perso 5-0 contro il PSG in Ligue 1.

L'allenatore italiano ha dichiarato di essere "felice di unirsi a questo fantastico club di calcio, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo" e desidera trovare un "uno stile di calcio che entusiasma e ispira i nostri tifosi".

"Sono qui perché credo in quell'ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare tutto per realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, che sarà il centro dell'attenzione fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione."

De Zerbi ha firmato un contratto quinquennale senza clausola di scarceramento, quindi continuerà anche se il Tottenham retrocesse: attualmente si trova appena fuori dalla zona retrocessione, al 17° posto, solo un punto davanti al West Ham, e ha solo sette partite da ritirare da lì...