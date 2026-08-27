Il Tottenham Hotspur riceve un grande regalo dal Manchester City: Marmoush va in prestito

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Il Tottenham Hotspur, che la scorsa stagione è sfuggita alla retrocessione in Premier League, un anno dopo aver vinto l'Europa League, ha ricevuto un enorme regalo dai rivali inglesi Manchester City. L'attaccante egiziano Omar Marmoush, arrivato al City a gennaio 2025 dall'Eintracht Francoforte per 59 milioni di sterline, sarà ceduto in prestito al Tottenham per una stagione.

Il 27enne ha avuto un grande impatto al Manchester City, ma per la prossima stagione Marmoush aiuterà il Tottenham a migliorare rispetto alla deludente stagione dello scorso anno. "Sono molto felice di essere qui, così entusiasta di iniziare con la squadra e non vedo l'ora di conoscere tutti i tifosi e iniziare a giocare tutti insieme in campo", ha detto Marmoush.

Lì si unirà al suo ex compagno di squadra del Manchester City, Savio, trasferito dal Man City al Tottenham per 75 milioni di sterline.

"Il Tottenham è uno dei club più grandi d'Inghilterra e, se non lo è, del mondo. Il progetto era molto interessante. Ho parlato molto con l'allenatore e mi ha convinto di tutto il progetto e non vedo l'ora di iniziare". Marmoush ha elogiato l'allenatore Roberto de Zerbi definendolo "uno dei migliori allenatori al mondo, senza dubbio. Penso che la nostra passione per il gioco sarà molto buona insieme e sono così entusiasta di iniziare con lui. "