Il Tottenham rischia la retrocessione fino all'ultima partita: cosa deve succedere per evitare l'umiliazione

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Martedì sera, proprio mentre l'Arsenal veniva incoronato campione di Premier League grazie al pareggio 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth, i tifosi del Tottenham Hotspur hanno subito un'altra sconfitta, a spese del Chelsea, che ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato dal 4 marzo contro l'Aston Villa, sette partite senza vittorie.

La vittoria per 2-1 dei Blues lascia il Tottenham con 38 punti, due in più del West Ham con 36 punti. Con una partita rimanente, le combinazioni sono facili per le partite di domenica: Spurs contro Everton e West Ham contro Leeds, il 24 maggio alle 16:00 BST, 17:00 CEST.



Se il Tottenham vince o pareggia contro l'Everton, il Tottenham viene salvato



Se il West Ham perde o pareggia contro il Leeds, il West Ham retrocede



Ma c'è uno scenario in cui il Tottenham retrocede:



Se il Tottenham perde e il West Ham vince, il Tottenham retrocede e il West Ham viene salvato



La situazione è favorevole al Tottenhma, che ha il sopravvento. Ma il Tottenham non è riuscito a vincere in casa dal 6 dicembre, quando ha battuto il Brentford con Thomas Frank in panchina. Un anno fa, il Tottenham Hotspur ha festeggiato il titolo di Europa League nonostante avesse chiuso la classifica quarto dall'ultimo posto (anche se con 13 punti di vantaggio sul Leicester City). Quest'anno potrebbero non essere così fortunati...