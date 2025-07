Il Tour de France 2025 sfiora il record nei 122 anni di storia della gara

HQ

Il Tour de France 2025 ha quasi battuto un record nei 122 anni di storia di questa competizione, la corsa ciclistica più rinomata al mondo. La 9ª tappa, una tappa sprint di 174,1 km tra Chinon e Châteauroux, è stata la seconda tappa più veloce nella storia del Tour de France, riferendosi alla velocità media dei corridori: 50,013 km/h.

La tappa è stata vinta da Tim Melier della Soudal-QuickStep, che l'ha conclusa in 3 ore, 28 minuti e 52 secondi. Come riportato da Cycling News, è anche la gara WorldTour più veloce finora quest'anno, anche se le gare a livelli inferiori hanno una media di velocità più elevate, fino a 53 km/h.

Se la tappa 9 è stata così veloce è stato grazie in gran parte a quanto fosse relativamente piatta, alla direzione del vento, favorevole all'inizio, così come all'attacco di Mathieu van der Poel all'inizio della gara. Faceva anche molto caldo, 31ºC, il che aiuta con la resistenza dell'aria, ma lo ha reso particolarmente estenuante per i corridori.

La tappa più veloce del Tour de France è stata la 4ª tappa del 1999, tra Laval e Blois, con una velocità media di 50,36 km/h.