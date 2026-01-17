Il Tour de France 2027 presenta le sei tappe in Scozia, Inghilterra e Galles per le gare maschili e femminili

HQ

Il Tour de France torna in Gran Bretagna poiché è stato confermato che Edimburgo e Leeds ospiteranno le prime tappe del Tour de France maschile e femminile nel 2027. I piani erano già noti, ma le gare sono state dettagliate, con le prime tre fasi di ogni competizione che si svolgono in Scozia, Inghilterra e Galles.

Secondo il governo britannico, le Grand Departs di entrambe le corse "passeranno entro un'ora di auto dal 60% della popolazione", affermando che sarà "lo spettacolo sportivo più accessibile di grande importanza mai tenuto in Gran Bretagna".

Tour de France maschile 2027 nel Regno Unito:



Tappa 1: 2 luglio, da Edimburgo a Carlisle, 184 km



Tappa 2: 3 luglio, da Keswick a Liverpool, 223 km



Tappa 3: 4 luglio, da Welshpool a Cardiff, 223 km



Tappa 1: 30 luglio, da Leeds a Manchester



Tappa 2: 31 luglio, da Manchester a Sheffield



Tappa 3: 1 agosto, intorno a Londra



Sarà la quarta volta che il Tour de France visiterà la Gran Bretagna, dopo Plymouth nel 1974, Brighton e Portsmouth nel 1994, Londra nel 2007 e Yorkshire nel 2014, ma la prima volta che sia il Tour de France maschile (alla sua 114ª edizione) che il Tour de France Femmes (alla sua 6ª edizione) partono da un paese diverso dalla Francia nello stesso anno (e la prima volta che il Tour femminile parte a livello internazionale).

Quest'anno, il Tour de France 2026 partirà da Barcellona, mentre La Vuelta a España 2026 partirà da Monaco.