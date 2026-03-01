Il Tour de France è stato "fortunato" finora, ma è solo questione di tempo prima che venga colpito da un'ondata di caldo estrema

HQ

L'aumento delle temperature in tutto il mondo dovuto agli allerti globali potrebbe rappresentare un reale rischio per il Tour de France in futuro, una competizione che "è stata fortunata" a evitare le ondate di caldo sempre più comuni in Francia, afferma uno studio internazionale pubblicato martedì scorso da Scientific Reports, realizzato dall'Istituto francese di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (IRD) in collaborazione con istituzioni di Londra o Barcellona.

Come condiviso da EFE, lo studio avverte che il riscaldamento globale e l'aumento progressivo delle temperature rappresentano una minaccia crescente per lo svolgimento di eventi sportivi estivi in Europa, come la gara ciclistica più popolare al mondo.

Lo studio ha esaminato specificamente le ultime cinquanta edizioni del Tour de France (tra il 1974 e il 2023) e ha riscontrato un rischio aumentato, soprattutto nell'ultimo decennio, di tenere gare sotto caldo estremo, anche se sottolinea che la gara "è stata fortunata" a evitare situazioni di massimo rischio... almeno finora.

"In un certo senso, possiamo dire che è una gara estremamente fortunata, ma con le onde di caldo che battono record sempre più frequenti, è solo questione di tempo prima che il Tour incontri una giornata di estremo stress termico che metterà alla prova i protocolli di sicurezza esistenti", ha avvertito Ivana Cvijanovic, ricercatrice IRD e autrice principale dello studio.

Con temperature in città come Tolosa, Pau o Bordeaux che negli ultimi anni hanno raggiunto tra i 28,8ºC e i 30,1ºC, e persino Parigi che ha raggiunto i 28,8ºC nel 2019, c'è il rischio che una di queste ondate di caldo coincidi con una fase di ciclismo, e temono che gli attuali protocolli anti-caldo non siano sufficienti.