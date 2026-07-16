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Il Tour de France ha battuto un record intatto dagli anni '90 questa settimana, ma probabilmente sarà battuto di nuovo

L'undicesima tappa del Tour de France 2026 è stata la più veloce mai registrata nella competizione.

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Quando Søren Warenskjold ha concluso mercoledì l'undicesima tappa del Tour de France, ha contribuito a battere un record che non veniva mai battuto dal 1999: la velocità media più alta mai realizzata in una tappa del Tour de France.

Il gruppo corre a una velocità media di 50,91 km/h, superiore al precedente record per la tappa più veloce di sempre del Tour de France, in una tappa dell'edizione 1999 vinta da Mario Cipollini: 50,36 km/h.

Gli organizzatori del tour non avevano previsto la velocità media insolita dei ciclisti, poiché prevedevano che il primo corridore sarebbe arrivato al traguardo alle 17:31... e arrivò 15 minuti prima.

L'anno scorso, il record è stato di nuovo sfiorato dall'essere battuto, quando Tim Merlier ha vinto la nona tappa nel 2025: la velocità media di quella tappa era di 50,013 km/h, ma il record del 1999 era rimasto in piedi fino ad ora.

Al di fuori del Tour de France, l'unica altra tappa negli altri Grandi Giri (Vuelta a España e Giro d'Italia) che ha superato i 50 km/h è stata in realtà quest'anno, la Tappa 15 del Giro, vinta da Fredrik Dversnes, con il gruppo che ha viaggiato a una velocità media di 51,064 km/h. Gli esperti ritengono inevitabile che il record venga battuto prima, a causa di progetti più aerodinamici e di preparazioni più rigorose e ottimizzate, dall'allenamento alla nutrizione.

Il Tour de France ha battuto un record intatto dagli anni '90 questa settimana, ma probabilmente sarà battuto di nuovo
Benowa / Depositphotos

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