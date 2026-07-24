Il Tour de France si conclude questo fine settimana con forse "la tappa di montagna più dura nella storia del Tour"

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Il Tour de France raggiunge il suo climax: le tappe di venerdì e sabato saranno due salite consecutive verso l'Alpe d'Huez, una delle ascensioni più iconiche nella storia del Tour de France. La salita di venerdì, Tappa 19, presenta le "21 curve più famose del ciclismo": una salita di 13,8 km con una pendenza media dell'8% (che in alcuni punti raggiunge il 13%), rendendola una delle salite più difficili dell'intera gara.

La tappa di venerdì sarà lunga 127,9 km e includerà altre due salite, il Col de Bayard e il impegnativo Col du Noyer. In totale, 3.450 metri di salita, ma sarà solo la prima salita all'Alpe d'Huez.

Sabato, la Tappa 20 prenderà un percorso diverso per la stessa salita. Sarà più grande: 170,9 km, 5.450 metri di dislivello, e quattro salite: Col de la Croix de Fer, Col du Telegraphe, Col du Galibier, e infine di nuovo l'Alpe d'Huez tramite il Col de Sarenne, un percorso molto più accidentato, solitario (non c'è spazio per le grandi folle previste venerdì) e sconosciuto che, fino ad ora, si pensava fosse usato solo come via di discesa, non per la salita. Secondo il regista del Tour de France Christian Prudhomme, potrebbe essere "la tappa di montagna più dura nella storia del Tour".

La maggior parte si aspetta che Tadej Pogacar venga incoronato, o almeno non rinuncerà a molto tempo in queste fasi (se non prenderà il virus che molti dei suoi compagni UAE Emirates hanno contratto), prima dell'ultima tappa domenica a Parigi come al solito.