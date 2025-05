Il tour di Trump nel Golfo si avvicina alla fine mentre gli Emirati Arabi Uniti spingono per lo status di potenza dell'IA

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che il presidente Donald Trump sta concludendo il suo tour del Golfo con una tappa negli Emirati Arabi Uniti, dove i leader sperano di accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale attraverso un importante accordo per i chip avanzati degli Stati Uniti.

Un accordo preliminare potrebbe vedere gli Emirati Arabi Uniti importare fino a 500.000 unità Nvidia all'anno, contribuendo a posizionare il paese come hub chiave per l'intelligenza artificiale. Nonostante i crescenti legami commerciali, l'accordo ha suscitato preoccupazioni a Washington per le implicazioni per la sicurezza nazionale.