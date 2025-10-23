Il traffico di Pornhub nel Regno Unito crolla del 77% dopo l'entrata in vigore delle regole di verifica dell'età

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le visite ai siti pornografici nel Regno Unito sono diminuite drasticamente da quando il governo ha introdotto regole più severe per la verifica dell'età a luglio, secondo i dati ufficiali dell'autorità di regolamentazione Ofcom (tramite Financial Times).

Secondo questi dati, alcuni siti sono stati colpiti in modo particolarmente duro. Aylo, la società dietro Pornhub, ha riferito che il traffico del Regno Unito verso la piattaforma è diminuito di oltre tre quarti dopo l'entrata in vigore delle regole (77%).

I nuovi regolamenti, parte dell'Online Safety Act, richiedono ai siti web per adulti di verificare l'età di tutti gli utenti del Regno Unito per impedire ai bambini di accedere a contenuti espliciti. Pornhub, il sito per adulti più visitato del paese, utilizza messaggi di testo ed e-mail per la verifica.

Il responsabile della comunità e del marchio di Aylo, ha dichiarato che l'azienda è stata "onestamente scioccata" dal calo del traffico nel Regno Unito. Mentre l'utilizzo della VPN è temporaneamente raddoppiato dopo l'introduzione delle regole, consentendo agli utenti di aggirare la verifica, Aylo non ha visto un aumento corrispondente.

Ha avvertito che mentre il traffico verso siti conformi come Pornhub è diminuito, gli utenti si stanno spostando su piattaforme non verificate che spesso ospitano contenuti illegali. "Abbiamo perso il traffico, ma queste non sono persone che hanno smesso di guardare il porno da un giorno all'altro. Stanno solo andando su altri siti web".

L'Ofcom ha confermato che i primi dieci siti per adulti più visitati nel Regno Unito, che rappresentano un quarto di tutte le visite, ora implementano controlli dell'età. L'autorità di regolamentazione sta monitorando la conformità e ha avviato indagini su 62 servizi per potenziali violazioni della legge.

Un portavoce del governo ha sottolineato che la protezione dei bambini online rimane una priorità assoluta, osservando che verranno intraprese azioni esecutive contro i siti che non si conformano.