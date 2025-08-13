Il traffico di Pornhub nel Regno Unito si dimezza dopo l'entrata in vigore delle regole di verifica dell'età
Oltre 1 milione di visite perse in due settimane a seguito dell'entrata in vigore dell'Online Safety Act.
Pornhub potrebbe essere uno dei siti web più visitati al mondo, ma questo dominio ha subito un colpo improvviso nel Regno Unito. Appena due settimane dopo che i severi controlli di verifica dell'età sono diventati obbligatori nel paese, il traffico del sito è stato quasi dimezzato, perdendo più di un milione di visite.
Secondo i dati di Similarweb (tramite Financial Times), le visite di Pornhub sono diminuite del 47% tra il 24 luglio e l'8 agosto, passando da una media di 3,2 milioni di visite giornaliere a luglio a 2 milioni all'inizio di agosto.
"Come abbiamo visto in molte giurisdizioni in tutto il mondo, c'è spesso un calo del traffico per i siti conformi e un aumento del traffico per i siti non conformi", Pornhub ha detto al Financial Times. XVideos ha registrato un calo simile del 47%, mentre il traffico di xHamster è diminuito del 39% nello stesso periodo.
Le regole, applicate da Ofcom, richiedono ai siti per adulti di verificare l'età degli utenti attraverso il caricamento di documenti d'identità, i dettagli della carta di credito o le scansioni facciali. La mossa ha coinciso con un'impennata dell'uso delle VPN nel Regno Unito, sollevando interrogativi su quanto traffico si sia spostato all'estero.
Mentre i principali siti come Pornhub hanno implementato i controlli, alcuni siti più piccoli e non conformi hanno visto aumentare il traffico. L'Ofcom sta ora indagando su quattro società che gestiscono oltre 30 siti porno per possibili non conformità.
L'Online Safety Act mira a impedire ai minori di 18 anni di accedere a materiale pornografico e ad altro materiale dannoso online, ma la sua introduzione ha suscitato preoccupazioni sulla privacy e dibattiti sulla libertà di parola. Cosa ne pensa di questa misura?