Il trailer Avengers: Doomsday è stato ricreato interamente in Lego

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Marvel Studios continua ad intensificare il marketing prima di Avengers: Doomsday. Il primo trailer del film ha ora ricevuto un restyling decisamente plastico, con l'intero film ricreato in Lego, scena per scena.

Il risultato è più di un semplice espediente divertente, poiché rende anche particolarmente evidente lo stile visivo piuttosto sobrio del film. L'originale si basa molto su tonalità marroni, gialle e grigie insieme a un'illuminazione fioca, mentre diverse scene nella versione Lego hanno dovuto essere notevolmente illuminate per rendere le minifigure chiaramente visibili. Questo include sequenze con Sue Storm, Wakanda e l'enorme muro d'acqua intravisto nel trailer.

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