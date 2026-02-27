Il trailer della seconda stagione di Jury Duty ci porta in un ritiro aziendale finto

HQ

A un certo punto devi pensare di essere in un reality show, giusto? A quanto pare no, nel caso di entrambe le stagioni di Jury Duty, che mettono un uomo in una situazione apparentemente normale, la riempiono di attori e rendono tutto molto più caotico di quanto dovrebbe essere.

Anche se potrebbe sembrare il tipo di cosa che si poteva fare solo una volta nella prima stagione, Amazon Prime Video vuole che qui colpisca due volte il fulmine. Il trucco con Jury Duty è che il tizio che viene preso in giro crede davvero di essere in un reality, quindi non mette mai in discussione tutte le telecamere e simili. Pensa solo che sia una serie davvero noiosa, piuttosto che una specifica su di lui che viene preso in giro da uno scherzo quasi psicologico.

La seconda stagione abbandona l'aula di tribunale per favorire spiagge sabbiose e semplici cubicoli bianchi, mentre ci stiamo avvicinando a un ritiro aziendale. Questa volta, tutti nella compagnia sono attori, tranne un uomo, che probabilmente ricorderà per sempre questa festività. Debutta il 20 marzo.