Il trailer di Cyberpunk: Edgerunners 2 ci mostra un'infinità di azione

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Il secondo teaser di Cyberpunk: Edgerunners 2 è qui, ma sembra il primo vero trailer considerando che è la prima volta che vediamo tutta la nostra troupe in azione. Weak Kingsley, Talia Yang, Roman Carax e il tizio semplicemente conosciuto come D saranno il nostro cast, il che rende il gruppo di Edgerunner o mercenari più piccolo rispetto alla nostra scorsa stagione. Tuttavia, non sembra che avranno meno impatto sulle strade di Night City.

Yang, Kingsley e D sembrano tutti sull'orlo della cyberpsicosi, ma sono incredibilmente capaci come mostra il trailer. Non si sa se si prenderanno cura di Carax, o se lui li seguirà semplicemente con la sua piccola telecamera, dato che il trailer mostra più il nostro cast come individui che come banda. È un miracolo quando o se faranno una vera e propria collaborazione, ma ognuno di loro sembra incredibilmente interessante a modo suo.

Dura circa 90 secondi, non vediamo molti nel trailer, ma questo ci tiene con la voglia di avere ancora qualcosa per quando uscirà la seconda stagione questo autunno. Speriamo che altri nostri amati Edgerunner riescano a uscire sani e salvi da Night City in questa stagione, ma ora che Studio Trigger ha stabilito il precedente che nessuno sia al sicuro, è difficile credere che non avremo bisogno di un'unità di risposta al trauma alla fine di Edgerunners 2.