Il trailer di gameplay condivide nuove informazioni e dettagli sul DLC The Alters ' Last Variable

HQ

Quando The Alters è stato lanciato per la prima volta, non ci è voluto molto prima che il gioco diventasse un grande successo, soprattutto dal punto di vista critico, dato che molti recensori hanno condiviso opinioni entusiaste sul titolo, noi compresi.

Detto questo, non è stata una grande sorpresa vedere gli studi 11 bit voler costruire su questo successo offrendo un capitolo DLC definito, rivelato durante il periodo Not E3 di inizio giugno.

È conosciuto come The Alters: Last Variable ed è considerato un DLC sostanzioso della durata di circa 20 ore, che cerca di approfondire le meccaniche di sopravvivenza e la narrazione fantascientifica introducendo nuove meccaniche, aree, strumenti, risorse e altro ancora.

Per quanto riguarda la premessa del DLC, è ambientato anni dopo il gioco base, con la sinossi narrativa che aggiunge: "Sono passati anni da quando Jan Scientist si è rifiutata di lasciare il pianeta. Il mondo intorno a lui è cambiato. E si rende conto di ciò che ha sempre temuto: questo lavoro non può essere fatto da solo. Così ricomincia a creare - versioni di sé stesso modellate da competenze diverse. Un geologo. Un biologo. Un chimico. Un fisico. Insieme, coprono ogni possibilità che deve essere studiata.

"Attraverso cicli planetari che durano anni, Jan deve Terraformare settori aridi in zone abitabili, estrarre e raffinare sostanze esotiche e sbloccare livelli di ricerca per spingere i confini della comprensione scientifica. Eppure la scoperta ha un prezzo: il pianeta risponde con minacce crescenti: terremoti, picchi di radiazioni e il passare stesso del tempo. I laboratori da campo offrono agli Alter un rifugio per condurre ricerche durante le spedizioni di superficie, ma l'invecchiamento senza la protezione del criosonno rimane inevitabile.

"Mentre il suo team lotta sotto il peso di filosofie diverse—ognuno convinto che la propria visione della scienza sia corretta—Jan si trova di fronte a una scelta impossibile: si frantureranno sotto la pressione, o condurranno ricerche che potrebbero definire un'eredità?"

Ci viene detto che Last Variable amplierà il meccanismo di difesa del pianeta facendo diventare sempre più comuni terremoti, onde di radiazione severe e altre minacce. Allo stesso modo, i giocatori dovranno comprendere e padroneggiare nuovi tipi di terreno, nuovi componenti, nuovi moduli di ricerca, e tutto ciò mentre la superficie planetaria cambia notevolmente dopo ogni periodo di ricarica.

Per farla breve, se ti è piaciuto il gioco base, non vorrai perderti Last Variable quando debutterà presto il 13 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Dai un'occhiata al nuovo trailer di gameplay qui sotto.