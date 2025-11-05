Il trailer di lancio è arrivato dieci giorni prima che il gioco venga effettivamente presentato in anteprimaCall of Duty: Black Ops 7

HQ

È comune che i giochi più importanti vengano presentati in anteprima con un trailer di lancio e Call of Duty: Black Ops 7 non fa eccezione. Tuttavia, il fatto che il trailer di lancio di Black Ops 7 venga rilasciato dieci giorni prima del gioco è un po' più sorprendente.

Ciononostante, questa è la strategia scelta da Treyarch (forse spronata dal successo di Battlefield 6?), quindi di seguito trovate il trailer di lancio del Call of Duty di quest'anno - mentre il gioco vero e proprio arriverà solo venerdì della prossima settimana. Come ci si potrebbe aspettare, offre azione a un ritmo rapido, una rapida presentazione dei contenuti, uno sguardo agli zombi e molto altro.

La data della premiere è il 14 novembre e, come abbiamo riportato ieri, sarà incluso in Game Pass Ultimate dallo stesso giorno.